https://news.day.az/officialchronicle/1523824.html Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников судебных органов Азербайджана - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников судебных органов Азербайджана - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за длительную плодотворную деятельность в судебных органах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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