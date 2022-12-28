Укрепляется сотрудничество СГБ Азербайджана с международными организациями и органами спецслужб зарубежных стран

Президент Ильхам Алиев подписал указ о назначении представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях и обеспечении их деятельности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.