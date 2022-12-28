https://news.day.az/officialchronicle/1523826.html Укрепляется сотрудничество СГБ Азербайджана с международными организациями и органами спецслужб зарубежных стран - Указ
Укрепляется сотрудничество СГБ Азербайджана с международными организациями и органами спецслужб зарубежных стран - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о назначении представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях и обеспечении их деятельности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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