https://news.day.az/officialchronicle/1523828.html В ряд судов Азербайджана назначены председатели, заместители председателей и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели, заместители председателей и судьи
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий и председателей судов первой инстанции, заместителей председателей и судей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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