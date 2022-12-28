В ряд судов Азербайджана назначены председатели, заместители председателей и судьи

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых вопросах, связанных с назначением заместителей председателей апелляционных судов, председателей судебных коллегий и председателей судов первой инстанции, заместителей председателей и судей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.