https://news.day.az/officialchronicle/1523841.html Назначен новый председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям - Распоряжение
Назначен новый председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмаила Кямиль оглу Халилова судьей и новым председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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