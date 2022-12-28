Назначен новый председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Исмаила Кямиль оглу Халилова судьей и новым председателем Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.