https://news.day.az/officialchronicle/1523947.html Установлены новые льготы и пошлины для иностранцев, работающих на освобожденных территориях Азербайджана
Установлены новые льготы и пошлины для иностранцев, работающих на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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