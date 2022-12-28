В Азербайджане изменился порядок подсчета страхового стажа при назначении пенсии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно изменению, срок страхового стажа увеличен на три года и продлен до 2026 года. При назначении пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионный капитал в страховой части индивидуального лицевого счета в период с 2006 по 2008 годы (независимо от размера капитала), рассчитывается 25-летний страховой стаж за период до 1 января 2006 года, а с 2026 года - со снижением на один год за каждый календарный год.

В действующем законодательстве этот стаж рассчитывается как 25-летний за период до 1 января 2006 года, а с 2023 года - со снижением на один год за каждый календарный год.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2023 года.