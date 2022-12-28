https://news.day.az/officialchronicle/1523955.html Установлен размер пособия для специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана
Установлен размер пособия для специалистов, работающих на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменение в закон "О повышении размера социальных пособий".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно изменению, специалисту, работающему на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет предоставляться пособие в размере 600 манатов на поддержание первоначальных материально-бытовых условий.
Пособие будет выдаваться с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре