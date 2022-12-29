Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав комиссии по транспортировке казахстанской нефти
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение № 1000 от 14 сентября 2005 года "О некоторых мерах, связанных с разработкой вопросов транспортировки казахстанской нефти по территории Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, состав комиссии, образованной частью 1 распоряжения приводится в следующей редакции:
"Председатель комиссии:
Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Заместитель председателя комиссии:
Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Исполнительный директор Азербайджанского государственного нефтяного фонда;
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики;
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики;
Заместитель министра юстиции Азербайджанской Республики;
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики;
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики;
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;
Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики;
Председатель ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре