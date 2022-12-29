Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса отдыха "Шабран"

29 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии комплекса отдыха "Шабран" в Шабранском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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