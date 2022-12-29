Валентина Матвиенко поздравила Президента Ильхама Алиева

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Многие годы Вы как признанный лидер нации ведете народ Азербайджанской Республики по пути прогресса, добиваясь самых впечатляющих результатов в решении задач всестороннего развития страны. Ваши колоссальные опыт, знания, мудрость и талант руководителя, целеустремленность и самоотверженный подход к делу заслуживают особого уважения.

Успехи Азербайджанской Республики - это не только подтверждение Вашего бесспорного авторитета, но и убедительное свидетельство всенародной поддержки проводимого политического курса. Инициированные Вами преобразования в республике, развитие национальной экономики, реализация масштабных инфраструктурных проектов, повышение благосостояния народа обеспечили Вам высочайшее доверие соотечественников.

Вы вносите огромный личный вклад в расширение стратегического партнерства и союзничества наших стран, что является одним из важных факторов безопасности и мира в Закавказье.

Неизменно признательна Вам за внимание, которое Вы уделяете парламентскому измерению. Хочу Вас заверить, что с азербайджанскими коллегами у нас сложился открытый дружеский диалог и мы приложим все усилия для реализации совместных проектов, направленных на укрепление стабильности и процветание народов России и Азербайджана.

Знаю Вас как прекрасного собеседника, исключительно эрудированного и обаятельного человека, обладающего острым умом и тонким чувством юмора. Очень дорожу и ценю сложившееся между нами доверие, с теплотой и радостью вспоминаю встречи и беседы с Вами.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, уверена, что Ваши выдающиеся деловые и личностные качества будут и далее помогать добиваться поставленных целей на благо братского Азербайджана. От всего сердца желаю Вам и Вашей большой и дружной семье крепкого здоровья, благополучия, добра и счастья. Мира и процветания Вашему дому.

Примите уверения в моем самом высоком уважении", - говорится в письме.