Президент Ильхам Алиев: Придаётся особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов

Придаётся особое значение азербайджано-израильским отношениям, продиктованным волей наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и взаимопонимания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Биньямину Нетаньяху в связи с началом деятельности в качестве Премьер-министра Государства Израиль.

"Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные связи, которые на протяжении минувшего тридцатилетнего периода строились на такой прочной основе, как взаимное доверие и поддержка, развиваясь по восходящей, достигли нынешнего уровня. Вам принадлежат большие заслуги в становлении и развитии отношений между нашими странами"- говорится в письме.

Напомнив, что в ноябре нынешнего года было принято решение об учреждении посольства Азербайджана в Израиле, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что открытие нашего посольства внесет вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

"Убежден, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на углубление связей между двумя странами, дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов", -отмечается в письме.