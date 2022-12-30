https://news.day.az/officialchronicle/1524409.html Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс АР
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс АР
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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