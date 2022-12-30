Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2023 год

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2023 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.