https://news.day.az/officialchronicle/1524419.html Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2023 год
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда на 2023 год
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2023 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре