В Азербайджане утвержден План действий по развитию государственной службы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Плана действий на 2023-2025 годы по реализации "Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" .

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Государственному экзаменационному центру поручено:

- скоординировать реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий;

- один раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Плана действий.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.