https://news.day.az/officialchronicle/1524425.html В Азербайджане утвержден План действий по развитию государственной службы
В Азербайджане утвержден План действий по развитию государственной службы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Плана действий на 2023-2025 годы по реализации "Стратегии развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы" .
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Государственному экзаменационному центру поручено:
- скоординировать реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий;
- один раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе выполнения Плана действий.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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