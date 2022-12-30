Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет на 2023 год

Президент Ильхам Алиев подписал закон О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 773 978,0 тысячи манатов, расходы - 33 353 278,0 тысячи манатов, в том числе централизованные доходы составят - 30 016 998,0 тысячи манатов. Местные доходы утверждены в размере 756 980,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 32 583 992,0 тысячи манатов, местные расходы - 769 286,0 тысячи манатов.