https://news.day.az/officialchronicle/1524515.html Резиденты освобожденных от оккупации территорий Азербайджана освобождаются от налогов
Резиденты освобожденных от оккупации территорий Азербайджана освобождаются от налогов
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, резиденты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана освобождаются от налога на срок 10 лет.
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