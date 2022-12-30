Резиденты освобожденных от оккупации территорий Азербайджана освобождаются от налогов

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, резиденты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана освобождаются от налога на срок 10 лет.

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