Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты на 2023 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в следующем году бюджет Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составит 6,264 млрд манатов, что на 657,7 млн манатов, или 11,7% больше, чем в 2022 году.