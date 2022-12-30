https://news.day.az/officialchronicle/1524532.html Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты на 2023 г.
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет Госфонда социальной защиты на 2023 г.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в следующем году бюджет Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составит 6,264 млрд манатов, что на 657,7 млн манатов, или 11,7% больше, чем в 2022 году.
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