https://news.day.az/officialchronicle/1524536.html В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 год
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, в 2023 году бюджет Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составит 212,7 миллиона манатов, что на 31,1 миллиона манатов, или 17,25% больше, чем в 2022 году.
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