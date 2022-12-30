В Азербайджане утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы на 2023 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, в 2023 году бюджет Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составит 212,7 миллиона манатов, что на 31,1 миллиона манатов, или 17,25% больше, чем в 2022 году.