https://news.day.az/officialchronicle/1524537.html В Азербайджане установлен прожиточный минимум на 2023 год
В Азербайджане установлен прожиточный минимум на 2023 год
Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, прожиточный минимум по стране установлен в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров -199 манатов, для детей - 220 манатов.
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре