В Азербайджане установлен прожиточный минимум на 2023 год

Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, прожиточный минимум по стране установлен в размере 246 манатов, для трудоспособного населения - 261 манат, для пенсионеров -199 манатов, для детей - 220 манатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.