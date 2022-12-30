https://news.day.az/officialchronicle/1524552.html В Азербайджане утвержден бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2023 год
В Азербайджане утвержден бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2023 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Указом доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год утверждены в размере 2 393 243 970 манатов соответственно.
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