Утвержден верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному ВВП - УКАЗ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении верхних пределов показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту и государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период, а также верхнего предела показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на конец 2023 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, верхний предел показателя соотношения ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту на среднесрочный период устанавливается на уровне 17,5 процентов, а на конец 2023 года - 25 процентов.
Верхний предел показателя соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту на среднесрочный период установлен на уровне 20 процентов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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