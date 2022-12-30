https://news.day.az/officialchronicle/1524576.html Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Вахид Расим оглу Гаджиев назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, созданный указом Президента Азербайджанской Республики от 7 июля 2021 года №1386 "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике".
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