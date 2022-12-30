https://news.day.az/officialchronicle/1524588.html Группа лиц награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Группа лиц награждена медалью "Терегги" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Награждаются следующие лица:
Челебиев Джавид Намиг оглу
Асадов Фуад Исмаил оглу
Исмаилов Чингиз Мамед оглу
Мамедзаде Нурлана Балахусейн гызы.
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