Группа лиц награждена медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Награждаются следующие лица:

Челебиев Джавид Намиг оглу

Асадов Фуад Исмаил оглу

Исмаилов Чингиз Мамед оглу

Мамедзаде Нурлана Балахусейн гызы.