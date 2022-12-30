Утвержден бюджет государственного нефтяного фонда на 2023 год

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2023 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2023 год утверждены в размере 8 990 947,2 тыс. манатов, а расходы - 11 392 336,5 тыс. манатов.