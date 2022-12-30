https://news.day.az/officialchronicle/1524594.html В Азербайджане группе лиц присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" - СПИСОК
В Азербайджане группе лиц присвоено почетное звание "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" лицам, имеющим заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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