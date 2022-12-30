Группа лиц удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана за заслуги в развитии спорта

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана лицам, имеющим заслуги в развитии спорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Персональной пенсии Президента Азербайджана удостоены следующие лица:

Чопсиев Исмаил Самед оглу

Мамедъяров Гамид Хилал оглу.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.