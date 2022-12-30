https://news.day.az/officialchronicle/1524595.html Группа лиц удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана за заслуги в развитии спорта
Группа лиц удостоена персональной пенсии Президента Азербайджана за заслуги в развитии спорта
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджана лицам, имеющим заслуги в развитии спорта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Персональной пенсии Президента Азербайджана удостоены следующие лица:
Чопсиев Исмаил Самед оглу
Мамедъяров Гамид Хилал оглу.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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