Определены рамки стратегии управления госдолгом Азербайджана на 2022-2025 годы

Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева определены "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики на среднесрочную и долгосрочную перспективы на 2022-2025 годы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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