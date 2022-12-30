https://news.day.az/officialchronicle/1524598.html Определены рамки стратегии управления госдолгом Азербайджана на 2022-2025 годы
Определены рамки стратегии управления госдолгом Азербайджана на 2022-2025 годы
Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева определены "Рамки обновления Стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики на среднесрочную и долгосрочную перспективы на 2022-2025 годы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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