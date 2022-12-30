В Азербайджане внесены изменения в закон о социальном страховании

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О социальном страховании".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.

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