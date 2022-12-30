Шамиль Айрым поздравил Президента Ильхама Алиева
Депутата Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье крепкого здоровья, большого счастья.
Благодаря гуманистической, мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика с каждым днем укрепляет доверие к себе в мире.
Уважаемый Президент, пользуясь случаем, выражаю признательность за обеспечение реализации вместе с господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом крупных проектов между Турцией и Азербайджаном", - говорится в письме.
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