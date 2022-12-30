Председатель Духовного управления мусульман России поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы и благословения Всевышнего Аллаха во всех добрых начинаниях.

С глубоким уважением присоединяюсь к поздравлениям, которые поступают в Ваш адрес со всего мира, и передаю Вам приветствие и сердечные слова поздравлений мусульман России.

С искренней радостью отмечаю неуклонное и поступательное политическое и экономическое развитие братского Азербайджана под Вашим руководством. Авторитет страны многократно укрепился во всем мире, успешно превращая Азербайджан в один из признанных центров мировой политики. Этому способствуют победы в труднейших испытаниях и мудрая внешнеполитическая стратегия. Высоко ценю Вашу политику как пример современного мультикультурализма, сплачивающий весь народ в единый монолит, постоянную заботу обо всех национальностях и конфессиях Азербайджана.

В день Вашего рождения молю Всевышнего Аллаха даровать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, и всему народу Азербайджана благополучие и благоденствие. Сил, неисчерпаемой энергии Вам и благословения Всевышнего в богоугодных делах!", - говорится в письме.