https://news.day.az/officialchronicle/1524652.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает Day.Az, публикация была размещена на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях.
"Поздравляю с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!" - говорится в публикации.
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