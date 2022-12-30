Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az, публикация была размещена на официальных страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях.

"Поздравляю с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!" - говорится в публикации.