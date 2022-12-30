https://news.day.az/officialchronicle/1524676.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила «Дом престарелых и инвалидов» в Баку - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила «Дом престарелых и инвалидов» в Баку - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила "Дом престарелых и инвалидов", расположенный в поселке Бильгя города Баку.
Как сообщает Day.Az, Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с этим на своей странице в Инстаграм.
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