Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила «Дом престарелых и инвалидов» в Баку

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила "Дом престарелых и инвалидов", расположенный в поселке Бильгя города Баку.

Как сообщает Day.Az, Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с этим на своей странице в Инстаграм.