На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщает Day.Az.