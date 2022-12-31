https://news.day.az/officialchronicle/1524682.html На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в Instagram размещена публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Об этом сообщает Day.Az.
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