https://news.day.az/officialchronicle/1524688.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с жителями Баку - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с жителями Баку - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с жителями Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с этим на своей странице в Инстаграм.
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