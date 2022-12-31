Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с жителями Баку

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с жителями Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с этим на своей странице в Инстаграм.