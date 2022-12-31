Президент Ильхам Алиев: Обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости. На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном.



В этом году мы еще больше нарастили нашу военную мощь. Этому направлению всегда уделяется большое внимание. Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь во время Второй карабахской войны. В то же время за два года, прошедших после войны, мы стали обладать ещё большим военным потенциалом в результате проведенных реформ, создания новых вооруженных формирований и оснащения нашей армии оружием и современной техникой", - сказал глава государства.