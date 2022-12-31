Президент Ильхам Алиев: Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин

Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операция "Фаррух", операция "Возмездие", а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменовались нашей очередной блестящей победой. В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на многих выгодных стратегических высотах.



26 августа - значительно раньше намеченного срока - мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение. В городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы. Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли", - сказал глава государства.