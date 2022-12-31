Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет

Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой.



В освобожденных районах идут основательные работы по реставрации и реконструкции наших исторических зданий, включая мечети. Я уже озвучивал эту цифру: во время оккупации армяне полностью разрушили 65 из 67 наших мечетей. Восстановление, реконструкция этих мечетей фактически уже начались, и нуждающиеся в ремонте мечети ремонтируются. Должен также сказать, что основную роль в строительстве и ремонте наших религиозных памятников играет Фонд Гейдара Алиева. Практически все мечети восстанавливаются по линии этого фонда", - сказал глава государства.