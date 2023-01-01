Президент Ильхам Алиев: Азербайджан столкнулся с большой экологической катастрофой, с урбицидом

Азербайджан столкнулся с большой экологической катастрофой, с урбицидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Конечно, мы надеемся, что и международные донорские организации обратят свое внимание на нас, поскольку никогда в истории еще не было таких крупных разрушений. Азербайджан столкнулся с большой экологической катастрофой, с урбицидом. Но, к сожалению, международные донорские организации не выделили нам ни единого маната, ни доллара. Да и не только донорские организации - нам никто не помогает. Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет", - сказал глава государства.