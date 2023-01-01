Президент Ильхам Алиев: Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки

Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки. В конце этого года, 17 декабря, был дан старт новому мегапроекту. Прокладка электрического кабеля по дну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии и это будет зеленой энергией. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангезур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира. Недавно я уже озвучивал эти цифры: потенциал подтвержденных возобновляемых источников энергии составляет 184 тыс. МВт. Из них 157 тыс. МВт приходится на потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря. Это превратит нашу страну в незаменимого партнера, незаменимого партнера в сфере энергетики", - сказал глава государства.