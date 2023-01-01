Президент Ильхам Алиев: Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути
Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Я объявил этот год "Годом города Шуша". Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен "Годом Гейдара Алиева". В следующем году мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе.
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов. Они знают, что есть сильное, независимое Азербайджанское государство и оно стоит за ними. Я уверен, что проживающие сегодня за границей азербайджанцы по праву гордятся тем, что они являются детьми независимого Азербайджана , победоносного Азербайджана.
Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира явился поистине историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение. Подобно тому, как азербайджанское общество и граждане Азербайджана объединены в один кулак, уверен, что такой же подход проявят и азербайджанцы мира, абсолютное большинство из них. Во всяком случае, сильный Азербайджан является для них большой поддержкой", - сказал глава государства.
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