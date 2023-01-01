Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю Нового года.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Поздравляю с наступающим Новым годом! Дай Бог всем здоровья, счастья и много-много любви! Чтобы мы вместе делали много добрых дел и несли свет в этот мир! Спасибо за вашу любовь и поддержку! Я вас люблю!".