https://news.day.az/officialchronicle/1524824.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась публикацией на своей странице в Instagram по случаю Нового года.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Поздравляю с наступающим Новым годом! Дай Бог всем здоровья, счастья и много-много любви! Чтобы мы вместе делали много добрых дел и несли свет в этот мир! Спасибо за вашу любовь и поддержку! Я вас люблю!".
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