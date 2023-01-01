Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кубы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня освобождения.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения азербайджано-кубинских связей, укрепления сотрудничества между нашими странами как в двусторонней порядке, так и в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.
Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас с Новым 2023 годом, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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