Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Аль-Бурхану Абдельрахману Аль-Бурхану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.

Верю, что азербайджано-суданские отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.