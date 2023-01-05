Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капремонта в Центре развития детей и молодежи в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта и реставрации в Центре развития детей и молодежи в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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