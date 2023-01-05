https://news.day.az/officialchronicle/1525741.html В Азербайджане повышен минимальный размер ежемесячной зарплаты - Распоряжение
В Азербайджане повышен минимальный размер ежемесячной зарплаты - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере улучшения социального благополучия населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с 1 января 2023 года минимальный размер заработной платы устанавливается в размере 345 манатов.
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