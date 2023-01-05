В Азербайджане повышен минимальный размер ежемесячной зарплаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере улучшения социального благополучия населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с 1 января 2023 года минимальный размер заработной платы устанавливается в размере 345 манатов.