https://news.day.az/officialchronicle/1525743.html В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Кабинету Министров поручено представить Президенту Азербайджана предложения по доведению минимального размера трудовой пенсии до 280 манатов.
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