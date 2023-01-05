В Азербайджане будут увеличены социальные пособия и пенсии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено представить Президенту Азербайджана предложения по увеличению сумм социальных пособий и пенсий.