https://news.day.az/officialchronicle/1525744.html В Азербайджане будут увеличены социальные пособия и пенсии
В Азербайджане будут увеличены социальные пособия и пенсии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено представить Президенту Азербайджана предложения по увеличению сумм социальных пособий и пенсий.
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