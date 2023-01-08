Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Искреннее поздравляю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, желаю всем нашим согражданам здоровья и счастья! 07.01.2023"