https://news.day.az/officialchronicle/1526447.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искреннее поздравляю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, желаю всем нашим согражданам здоровья и счастья! 07.01.2023"
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