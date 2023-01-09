https://news.day.az/officialchronicle/1526689.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам прошлого года - ФОТО
9 января состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2022 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, Президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на мероприятии.
Затем спортсменам и спортивным специалистам, имеющим заслуги в развитии спорта в Азербайджане, были вручены награды.
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