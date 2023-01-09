https://news.day.az/officialchronicle/1526770.html Президент Ильхам Алиев: Как и каждый год, прошлый год также был успешным для азербайджанского спорта
Президент Ильхам Алиев: Как и каждый год, прошлый год также был успешным для азербайджанского спорта
Как и каждый год, прошлый год также был успешным для азербайджанского спорта.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности, сказал 9 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.
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